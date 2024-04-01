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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:15
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%84.32
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.57 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.08
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %92.02
ALPER GÜLEBAŞ 1469 %2.49 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %82.45
HACI FİLİK 838 %1.35 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %90.26
ÖZGÜR KALEÖZÜ 3187 %2.98 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %72.11
SELMAN GÜRPINAR 861 %1.45 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %68.47
HACI KADİR 129 %0.71 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %67.24
KORAY TOPÇU 5233 %3.89 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %72.10
ABDULLAH SERDAR ÖNÜR 2254 %3.28 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %74.77
RECEP YAZICI 2487 %1.46 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %87.71
TUGAY KAZAK 172 %0.63 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
İDRİS KILIÇASLAN 281 %0.86 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %91.22
SÜLEYMAN ERDEM 1693 %2.41 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %87.47
ABDULKADİR ERBAĞCI 1322 %1.62 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı