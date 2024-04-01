|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %92.02
|ALPER GÜLEBAŞ
|1469
|%2.49
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %82.45
|HACI FİLİK
|838
|%1.35
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %90.26
|ÖZGÜR KALEÖZÜ
|3187
|%2.98
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %72.11
|SELMAN GÜRPINAR
|861
|%1.45
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %68.47
|HACI KADİR
|129
|%0.71
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %67.24
|KORAY TOPÇU
|5233
|%3.89
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %72.10
|ABDULLAH SERDAR ÖNÜR
|2254
|%3.28
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %74.77
|RECEP YAZICI
|2487
|%1.46
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %87.71
|TUGAY KAZAK
|172
|%0.63
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İDRİS KILIÇASLAN
|281
|%0.86
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %91.22
|SÜLEYMAN ERDEM
|1693
|%2.41
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %87.47
|ABDULKADİR ERBAĞCI
|1322
|%1.62
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