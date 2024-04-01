|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ÖZDAMAR
|2
|%0.06
|Detay
|
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERTCAN POSTALCIOĞLU
|6
|%0.22
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|
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYNUR BİRCAN
|169
|%0.93
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|
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERT EROĞLU
|18
|%0.20
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|
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ŞANLI
|18
|%0.32
|Detay
|
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA MUHAMMET KARAHAN
|19
|%0.48
|Detay
|
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TEVFİK DEMİR
|179
|%1.12
|Detay
|
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURATHAN ÇINAR
|44
|%0.39
|Detay
|
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH SÖNMEZ
|2
|%0.09
|Detay
|
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET CENK SARIKOÇ
|2
|%0.13
|Detay
|
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENGİN GÜNDÜZ
|4
|%0.15
|Detay
|
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASLI DALGIÇ
|44
|%0.53
|Detay
|
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN ÇAKMAR
|4
|%0.42
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURKAHAN İNGEÇ
|892
|%0.66
|Detay
|
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ İNGEÇ
|79
|%0.41
|Detay
|
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KAPLAN
|3
|%0.12
|Detay
|
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ TOKMAN
|39
|%0.45
|Detay
|
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SADETTİN DALGIÇ
|9
|%0.27
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHMETPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL ÇINAR
|16
|%0.77
|Detay
|
AKHARIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BEYYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ÇAYIRBAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ÇIKRIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DAVULGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DEĞİRMENAYVALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DEREÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DÖĞER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DÜZAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ERKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
FETHİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
GAZLIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
GEBECELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KILINÇ
|25
|%1.12
|Detay
|
GÖMÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
HAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
IŞIKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KARAADİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KARAMIKKARACAÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KAYIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KILIÇARSLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KIRKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KOCAÖZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KOCATEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KÜÇÜKHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
NURİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ÖZBURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
PAZARAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SERBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
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SÜLÜMENLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
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SÜLÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
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TAŞOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
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TATARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
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TINAZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAYLABAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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