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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:10
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.45
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%91.34
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.58 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.00
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %59.09
ERKAN ÇELİK 13 %0.51 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %91.76
MAVUŞ YALÇIN 98 %0.65 Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DOĞAN BALAK 1226 %3.05 Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %95.45
İHSAN LALE 13 %0.37 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM BOYA 212 %2.57 Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %97.47
ALİ GÜLTEKİN 127 %0.71 Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %92.83
AYŞE COŞKUN 7763 %4.02 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %86.82
AHMET EROL 10500 %4.01 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT KARAYURT 21 %0.73 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %70.21
MUSTAFA CAN ÖZDEN 71 %0.72 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %90.20
ERDEM GÖKDEMİR 56 %0.66 Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TOLGA DAŞKIN 36 %0.46 Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %98.89
ABDULLAH DÖKMECİ 3966 %4.83 Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %96.39
AYSEL ÇİMEN 78 %0.59 Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAYFUR ÖZÇINAR 162 %0.73 Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR ELKATMIŞ 67 %0.66 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı