|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %59.09
|ERKAN ÇELİK
|13
|%0.51
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %91.76
|MAVUŞ YALÇIN
|98
|%0.65
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DOĞAN BALAK
|1226
|%3.05
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %95.45
|İHSAN LALE
|13
|%0.37
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM BOYA
|212
|%2.57
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %97.47
|ALİ GÜLTEKİN
|127
|%0.71
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %92.83
|AYŞE COŞKUN
|7763
|%4.02
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %86.82
|AHMET EROL
|10500
|%4.01
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT KARAYURT
|21
|%0.73
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %70.21
|MUSTAFA CAN ÖZDEN
|71
|%0.72
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %90.20
|ERDEM GÖKDEMİR
|56
|%0.66
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TOLGA DAŞKIN
|36
|%0.46
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %98.89
|ABDULLAH DÖKMECİ
|3966
|%4.83
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %96.39
|AYSEL ÇİMEN
|78
|%0.59
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAYFUR ÖZÇINAR
|162
|%0.73
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR ELKATMIŞ
|67
|%0.66
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