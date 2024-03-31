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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:40
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.12
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%64.12
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.37 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.36
Nevşehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %40.00
ZEKERYA BİLADA 1 %0.07 Detay
AVANOS
Açılan Sandık Oranı %27.78
MUHAMMED YARDIMCI 24 %0.98 Detay
DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %60.71
BUĞRA BİLGİN 7 %0.17 Detay
GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
BARAN KOYUNCU 0 %0 Detay
HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %16.67
HASAN BURAK YAĞCI 0 %0 Detay
KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %45.45
ADİL SAYIN 4 %0.20 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %62.65
BURAK AŞIKOĞLU 148 %0.37 Detay
ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %87.93
MUSTAFA ABİDİN AY 68 %0.45 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇALIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÖRE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÖREME
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
KALABA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYMAKLI
Açılan Sandık Oranı %36.36
0 %0 Detay
NAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TATLARIN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
UÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAZIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı