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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.57
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.54
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.51 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.27
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %66.33
0 %0 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %99.68
0 %0 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %99.05
MEHMET SALİH ÇETİNKAYA 1107 %0.71 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %95.15
0 %0 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %97.87
0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %77.40
0 %0 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %99.57
LOKMAN KILIÇ 99 %0.26 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
TİMUÇİN ELVAN 780 %0.96 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı