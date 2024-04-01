|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %66.33
|0
|%0
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %99.68
|0
|%0
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %99.05
|MEHMET SALİH ÇETİNKAYA
|1107
|%0.71
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KULP
Açılan Sandık Oranı %95.15
|0
|%0
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %97.87
|0
|%0
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %77.40
|0
|%0
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SUR
Açılan Sandık Oranı %99.57
|LOKMAN KILIÇ
|99
|%0.26
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TİMUÇİN ELVAN
|780
|%0.96
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