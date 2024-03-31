|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %81.32
|RABİA SEÇKİN
|16
|%0.11
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %82.10
|MUSTAFA ÖZTÜRK
|94
|%0.34
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %89.13
|NİLGÜN BALCI
|2
|%0.04
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %61.45
|ŞAHMERAN ŞEKER
|65
|%0.15
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %70.48
|YAĞMUR ALBAYRAM
|45
|%0.31
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %84.25
|MEHMET ÇAPKUR
|39
|%0.24
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %44.46
|MİKAİL YILDIZ
|2566
|%1.49
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %80.27
|ERMAN EBÇEM
|295
|%0.11
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %80.95
|RAMAZAN BURAK ATEŞ
|2
|%0.02
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