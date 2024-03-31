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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:10
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.06
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%56.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.81 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.71
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %81.32
RABİA SEÇKİN 16 %0.11 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %82.10
MUSTAFA ÖZTÜRK 94 %0.34 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %89.13
NİLGÜN BALCI 2 %0.04 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %61.45
ŞAHMERAN ŞEKER 65 %0.15 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %70.48
YAĞMUR ALBAYRAM 45 %0.31 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %84.25
MEHMET ÇAPKUR 39 %0.24 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %44.46
MİKAİL YILDIZ 2566 %1.49 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %80.27
ERMAN EBÇEM 295 %0.11 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %80.95
RAMAZAN BURAK ATEŞ 2 %0.02 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı