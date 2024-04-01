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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.57 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.71
Düzce Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİL KAVAL 112 %0.68 Detay
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACİRE AYDEMİR 31 %0.62 Detay
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF CAN DERTLİ 29 %0.44 Detay
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTAÇ DURDU 39 %0.52 Detay
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH RIDVAN EROĞLU 35 %0.59 Detay
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR KANTEMÜR 35 %0.57 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMİH VURUŞ 1614 %1.57 Detay
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK KEMAL KONCA 7 %0.35 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.67
MURAT ÖZEN 0 %0 Detay
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK BEŞİROĞLU 2 %0.07 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı