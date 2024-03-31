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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:15
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%57.96
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.91 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.51
Kastamonu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ABANA
Açılan Sandık Oranı %69.23
SERDAR CAN TÜRKMEN 0 %0 Detay
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %92.31
MERT KAĞAN ÇAM 9 %0.55 Detay
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %35.29
MURAT KORKMAZ 4 %0.29 Detay
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %87.50
0 %0 Detay
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
DERYA KARAKUŞ 0 %0 Detay
CİDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN BAĞLAN 11 %0.16 Detay
DADAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KEMAL YAPAN 6 %0.31 Detay
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %31.25
0 %0 Detay
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %28.57
0 %0 Detay
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %92.31
SALİM AKDELİOĞLU 0 %0 Detay
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %57.14
SERVET ESE 1 %0.03 Detay
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜNSAL BIYIKLI 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %44.07
MUSTAFA BOSTANCI 254 %0.91 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YILMAZ 1 %0.06 Detay
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %62.50
0 %0 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EMİN SİMSAR 2 %0.10 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %85.00
OSMAN OĞUZHAN ARSLANOĞLU 15 %0.19 Detay
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %51.32
HİLAL AĞA 5 %0.06 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı