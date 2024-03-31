|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ABANA
Açılan Sandık Oranı %69.23
|SERDAR CAN TÜRKMEN
|0
|%0
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AĞLI
Açılan Sandık Oranı %92.31
|MERT KAĞAN ÇAM
|9
|%0.55
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ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %35.29
|MURAT KORKMAZ
|4
|%0.29
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AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %87.50
|0
|%0
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ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DERYA KARAKUŞ
|0
|%0
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CİDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN BAĞLAN
|11
|%0.16
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DADAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KEMAL YAPAN
|6
|%0.31
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DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %31.25
|0
|%0
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DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %28.57
|0
|%0
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İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %92.31
|SALİM AKDELİOĞLU
|0
|%0
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İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %57.14
|SERVET ESE
|1
|%0.03
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KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜNSAL BIYIKLI
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %44.07
|MUSTAFA BOSTANCI
|254
|%0.91
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YILMAZ
|1
|%0.06
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ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %62.50
|0
|%0
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EMİN SİMSAR
|2
|%0.10
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %85.00
|OSMAN OĞUZHAN ARSLANOĞLU
|15
|%0.19
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TOSYA
Açılan Sandık Oranı %51.32
|HİLAL AĞA
|5
|%0.06
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