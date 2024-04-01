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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.92 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.10
Artvin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADER KUYUMCU 66 %0.67 Detay
BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT YAVUZDEMİR 23 %0.36 Detay
HOPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FUAT USTABAŞ 81 %0.63 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİLAY OKUYAN 12 %0.28 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN AKTAN 132 %0.92 Detay
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHAN UZUN 11 %0.36 Detay
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
DOĞAN CAN BİLGİN 29 %0.78 Detay
YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
UFUK KALELİ 7 %0.17 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı