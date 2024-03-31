|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %50.00
|ZEYNEP DURMAZ
|29
|%0.92
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BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %62.50
|MUHARREM ŞENGÜL
|51
|%0.75
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BİGA
Açılan Sandık Oranı %75.00
|GÖKNİL ERDOĞDU ÇAKAN
|159
|%0.60
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BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ HAN ÖLMEZ
|6
|%0.27
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ÇAN
Açılan Sandık Oranı %70.27
|EMEL ARSLAN
|87
|%0.62
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ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %56.25
|GÖKHAN ERDOĞAN
|8
|%0.35
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EZİNE
Açılan Sandık Oranı %94.74
|BURHAN ÖZTÜRK
|18
|%0.19
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GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %98.75
|TANSU ÖNEM
|88
|%0.44
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GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %94.74
|ELİF YAĞMUR BAŞARAN
|60
|%1.54
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LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %31.58
|MERT ARAS
|9
|%0.29
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %61.09
|BİLGE GÜNDÜZ
|727
|%1.53
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YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SERGEN OKÇULAR
|5
|%0.09
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %10.00
|0
|%0
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GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %40.00
|0
|%0
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KALKIM
Açılan Sandık Oranı %42.86
|0
|%0
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KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %44.58
|ENVER MEHMETOĞLU
|202
|%2.21
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KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %46.43
|0
|%0
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TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
|0
|%0
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UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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