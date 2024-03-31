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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:40
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.12
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%64.12
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.53 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.36
Çanakkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %50.00
ZEYNEP DURMAZ 29 %0.92 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %62.50
MUHARREM ŞENGÜL 51 %0.75 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %75.00
GÖKNİL ERDOĞDU ÇAKAN 159 %0.60 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ HAN ÖLMEZ 6 %0.27 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %70.27
EMEL ARSLAN 87 %0.62 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %56.25
GÖKHAN ERDOĞAN 8 %0.35 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %94.74
BURHAN ÖZTÜRK 18 %0.19 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %98.75
TANSU ÖNEM 88 %0.44 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %94.74
ELİF YAĞMUR BAŞARAN 60 %1.54 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %31.58
MERT ARAS 9 %0.29 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %61.09
BİLGE GÜNDÜZ 727 %1.53 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SERGEN OKÇULAR 5 %0.09 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %10.00
0 %0 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %42.86
0 %0 Detay
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %44.58
ENVER MEHMETOĞLU 202 %2.21 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %46.43
0 %0 Detay
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı