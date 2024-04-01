|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %85.33
|0
|%0
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %75.94
|MUSTAFA KEMAL ASLAN
|291
|%0.91
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
|0
|%0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN UMUT LAĞAP
|1
|%0.02
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %87.40
|0
|%0
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ YILDIZ
|14
|%0.08
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KIRATLI
|356
|%0.31
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MUT
Açılan Sandık Oranı %84.34
|0
|%0
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %94.86
|BAYRAM YANIÇ
|127
|%0.17
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %85.41
|ALİ ATAY
|705
|%0.44
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %84.23
|SABİT TURGAY KARADİKEN
|381
|%0.28
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.95
|FÜSUN BEKER
|431
|%0.31
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