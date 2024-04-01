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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:35
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.40
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.44
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %85.33
0 %0 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %75.94
MUSTAFA KEMAL ASLAN 291 %0.91 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN UMUT LAĞAP 1 %0.02 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %87.40
0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ YILDIZ 14 %0.08 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KIRATLI 356 %0.31 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %84.34
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %94.86
BAYRAM YANIÇ 127 %0.17 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %85.41
ALİ ATAY 705 %0.44 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %84.23
SABİT TURGAY KARADİKEN 381 %0.28 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.95
FÜSUN BEKER 431 %0.31 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı