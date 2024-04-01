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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.40
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.13
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.23
Çorum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %74.47
0 %0 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN GÖKÇEK 94 %6.08 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ SÜLÜK 1089 %10.48 Detay
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.42
0 %0 Detay
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %98.67
0 %0 Detay
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %88.31
0 %0 Detay
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %55.56
ARİF AKSOY 116 %19.93 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı