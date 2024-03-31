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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:05
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.34
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 15
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%70.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.24
Ardahan Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇILDIR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DAMAL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÖLE
Açılan Sandık Oranı %64.29
0 %0 Detay
HANAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EREN ÇOBAN 13 %0.11 Detay
POSOF
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KÖPRÜLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YILDIRIMCI 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı