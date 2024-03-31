|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %68.44
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %64.89
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %77.89
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %54.90
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %54.05
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %36.64
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %51.85
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %56.57
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %74.30
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %91.45
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %70.53
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %65.91
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