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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:05
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.34
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 15
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%70.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %68.44
0 %0 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %64.89
0 %0 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %77.89
0 %0 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %54.90
0 %0 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %54.05
0 %0 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %36.64
0 %0 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %51.85
0 %0 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %56.57
0 %0 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %74.30
0 %0 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %91.45
0 %0 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %70.53
0 %0 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %65.91
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı