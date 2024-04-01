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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:45
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.41
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.21
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.14
Kahramanmaraş Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %98.48
MEHMET YILDIRIM 991 %2.42 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %99.07
0 %0 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %99.58
BEKİR ERYILMAZ 4671 %4.33 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.88
RAHMİ TORAMAN 939 %14.67 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ARSLAN 611 %2.14 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %99.23
GÖKHAN ÜNLÜ 3377 %1.57 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %92.90
0 %0 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %99.43
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı