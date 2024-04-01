|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %98.48
|MEHMET YILDIRIM
|991
|%2.42
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %99.07
|0
|%0
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %99.58
|BEKİR ERYILMAZ
|4671
|%4.33
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.88
|RAHMİ TORAMAN
|939
|%14.67
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ARSLAN
|611
|%2.14
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NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %99.23
|GÖKHAN ÜNLÜ
|3377
|%1.57
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PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %92.90
|0
|%0
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TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %99.43
|0
|%0
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