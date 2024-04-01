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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 5
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.52 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.74
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HOPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİROL OK 64 %0.50 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATAKAN ÖZBAYRAK 75 %0.52 Detay
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMİZ KELEŞ 87 %2.08 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı