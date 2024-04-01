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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 5
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.53
Balıkesir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL AYDOĞAN 277 %0.25 Detay
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE EREN 33 %0.07 Detay
BALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TEKİN İSMAİL TEKKOL 39 %0.39 Detay
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS İŞLER 143 %0.15 Detay
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULAZİM GENÇ 173 %0.54 Detay
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BAŞARIR 57 %0.14 Detay
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YILDIRIM 388 %1.77 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
VACİT KURTDERELİ 139 %0.14 Detay
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÖKSÜZ 70 %0.34 Detay
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERİH ODABAŞI 377 %3.42 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TARIK AKYÜZ 201 %0.40 Detay
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEYTULLAH DALKIRAN 717 %0.61 Detay
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN YASAK 87 %0.61 Detay
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN BAŞARIR 12 %0.09 Detay
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
LÜTFÜ TORAMAN 25 %0.21 Detay
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞENER CENGİZ 211 %0.87 Detay
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSAN BAYKURT 111 %0.44 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı