|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL AYDOĞAN
|277
|%0.25
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AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE EREN
|33
|%0.07
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BALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TEKİN İSMAİL TEKKOL
|39
|%0.39
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BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS İŞLER
|143
|%0.15
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BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULAZİM GENÇ
|173
|%0.54
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BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BAŞARIR
|57
|%0.14
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DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YILDIRIM
|388
|%1.77
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VACİT KURTDERELİ
|139
|%0.14
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ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÖKSÜZ
|70
|%0.34
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GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERİH ODABAŞI
|377
|%3.42
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TARIK AKYÜZ
|201
|%0.40
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HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEYTULLAH DALKIRAN
|717
|%0.61
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KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN YASAK
|87
|%0.61
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MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN BAŞARIR
|12
|%0.09
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MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LÜTFÜ TORAMAN
|25
|%0.21
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SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞENER CENGİZ
|211
|%0.87
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SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSAN BAYKURT
|111
|%0.44
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