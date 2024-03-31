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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:05
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.34
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 15
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%70.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.33
Çankırı Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %33.33
0 %0 Detay
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %96.00
0 %0 Detay
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %70.00
0 %0 Detay
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %68.97
0 %0 Detay
ORTA
Açılan Sandık Oranı %77.78
0 %0 Detay
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %78.26
0 %0 Detay
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %28.57
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
KALFAT
Açılan Sandık Oranı %85.71
0 %0 Detay
SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %42.86
0 %0 Detay
YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %8.33
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı