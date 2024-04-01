60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.40
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.13
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.20 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.53
Çanakkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇİĞDEM KABİL 2 %0.03 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALAETTİN KÜÇÜK 138 %0.38 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZUHAL ARSLAN 14 %0.07 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAHİT EREL 0 %0 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİSA TEPELİ 11 %0.11 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED ALİ DAĞ 10 %0.05 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %97.37
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.07
MEVLÜT İŞBİLİR 150 %0.20 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN DEMİR 1 %0.02 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
SELAHATTİN ALTIN 0 %0 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILDIRAY DİLMAÇ 12 %0.46 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %69.88
FATİH SERKAN ÇOLAKGİL 17 %0.12 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı