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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.40
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.13
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%1.23
Erzincan Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEMAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BAL 34 %3.16 Detay
KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %84.88
0 %0 Detay
OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
REFAHİYE Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH KÖK 1252 %54.06 Detay
TERCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %12.50
0 %0 Detay
ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %75.00
0 %0 Detay
KARGIN
Açılan Sandık Oranı %14.29
ABDURRAHMAN TÜRKEŞ 1 %2.78 Detay
MERCAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı