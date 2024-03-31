|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %91.28
|TURAN DEMİRCAN
|474
|%0.51
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %55.86
|İSMAİL CEYLAN
|334
|%0.39
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %79.49
|AHMET ALTEKİN
|16
|%0.05
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %70.00
|TAYFUN ERTOKOŞ
|75
|%0.52
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KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %50.33
|FATİH DİLER
|227
|%0.60
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MALKARA
Açılan Sandık Oranı %81.25
|HÜSEYİN KOCABAŞ
|22
|%0.08
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MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %58.67
|MEHMET ALİ GÖK
|8
|%0.08
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MURATLI
Açılan Sandık Oranı %60.49
|METİN IŞIK
|91
|%0.84
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %48.48
|RECEP ALİ CAN
|134
|%0.88
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ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %76.04
|NURİ ULUDAĞ
|43
|%0.25
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SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %59.69
|MESUT UÇAR
|110
|%0.15
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