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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:05
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.34
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 15
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%70.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.50
Tekirdağ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %91.28
TURAN DEMİRCAN 474 %0.51 Detay
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %55.86
İSMAİL CEYLAN 334 %0.39 Detay
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %79.49
AHMET ALTEKİN 16 %0.05 Detay
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %70.00
TAYFUN ERTOKOŞ 75 %0.52 Detay
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %50.33
FATİH DİLER 227 %0.60 Detay
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %81.25
HÜSEYİN KOCABAŞ 22 %0.08 Detay
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %58.67
MEHMET ALİ GÖK 8 %0.08 Detay
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %60.49
METİN IŞIK 91 %0.84 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %48.48
RECEP ALİ CAN 134 %0.88 Detay
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %76.04
NURİ ULUDAĞ 43 %0.25 Detay
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %59.69
MESUT UÇAR 110 %0.15 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı