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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:05
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.34
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 15
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%70.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.51
Kütahya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %50.00
ARİF TEKE 64 %4.46 Detay
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %85.71
0 %0 Detay
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %69.23
0 %0 Detay
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
EMET
Açılan Sandık Oranı %72.41
MESUT GÜLMEZ 36 %0.77 Detay
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %77.97
0 %0 Detay
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %92.31
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %68.49
0 %0 Detay
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %90.00
0 %0 Detay
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %65.28
HASAN BASRİ İNAN 650 %5.81 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %60.82
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %57.14
MEHMET PİŞKİN 153 %20.35 Detay
BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.50
0 %0 Detay
ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %12.50
0 %0 Detay
ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %45.45
EKREM TAŞKESDİK 19 %1.83 Detay
GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KUŞU
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
NAŞA
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %71.43
0 %0 Detay
TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %64.29
0 %0 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %44.44
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı