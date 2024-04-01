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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:45
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.41
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.21
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.25
Mardin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %99.75
0 %0 Detay
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DERİK
Açılan Sandık Oranı %84.67
0 %0 Detay
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %99.49
0 %0 Detay
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %92.91
HALİT GÖK 139 %0.30 Detay
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı