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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:45
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.41
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.21
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.01
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %71.27
0 %0 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.16
0 %0 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %75.76
0 %0 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
0 %0 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %96.90
0 %0 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %97.53
0 %0 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %98.01
0 %0 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %99.26
0 %0 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %97.47
0 %0 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %39.39
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı