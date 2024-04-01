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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:45
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.41
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.21
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.08
Ordu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ VARLI 135 %1.00 Detay
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENGİN SUNMA 68 %0.57 Detay
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KARTAL 44 %0.62 Detay
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAVUT KAYADA 17 %0.19 Detay
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FATSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİT DEMİR 196 %0.28 Detay
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SIDDIK ZOR 48 %0.29 Detay
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKAYİ BEKCİ 20 %0.31 Detay
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ZOR 24 %0.22 Detay
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHRİ SÖĞÜT 2916 %31.58 Detay
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUZAFFER ALTINEL 47 %0.88 Detay
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KIŞLA 22 %0.30 Detay
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMET BAYRAK 118 %0.72 Detay
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL ÖZKAN 250 %1.43 Detay
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %98.80
BENGİSU ŞAHİN 89 %0.98 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT ARSLANTÜRK 37 %0.18 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SONER DANACI 46 %0.29 Detay
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %98.72
ZEKİ FİDAN 466 %0.63 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı