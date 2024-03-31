|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %88.89
|0
|%0
|Detay
|
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
|AHMET YILMAZ
|3
|%0.05
|Detay
|
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %80.58
|ŞERİF KAYA
|184
|%0.30
|Detay
|
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %74.29
|0
|%0
|Detay
|
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %90.55
|HÜSEYİN TAŞDEMİR
|28
|%0.16
|Detay
|
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %62.07
|HÜLYA DEMİR
|837
|%0.35
|Detay
|
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %89.80
|MEHMET VAHDETTİN YÜKSEL
|5861
|%1.89
|Detay
|
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
|0
|%0
|Detay