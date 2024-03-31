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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:05
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.34
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 15
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%70.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.22
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %88.89
0 %0 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
AHMET YILMAZ 3 %0.05 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %80.58
ŞERİF KAYA 184 %0.30 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %74.29
0 %0 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %90.55
HÜSEYİN TAŞDEMİR 28 %0.16 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %62.07
HÜLYA DEMİR 837 %0.35 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %89.80
MEHMET VAHDETTİN YÜKSEL 5861 %1.89 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı