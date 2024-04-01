|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %93.33
|RAFET DEMİRTAŞ
|582
|%8.89
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %96.55
|0
|%0
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %72.00
|0
|%0
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %84.62
|HİDAYET ÖZMEN
|1431
|%45.33
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HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %98.31
|0
|%0
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %88.42
|0
|%0
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %92.75
|0
|%0
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %71.90
|0
|%0
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