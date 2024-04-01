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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:35
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.38
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 15
  • Kazandığı Belde Sayısı 5
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%87.33
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.43
Van Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %72.50
0 %0 Detay
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %80.36
0 %0 Detay
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %92.54
0 %0 Detay
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %98.15
0 %0 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %92.64
0 %0 Detay
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %81.64
0 %0 Detay
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %75.71
0 %0 Detay
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %98.10
0 %0 Detay
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %80.76
YUSUF COŞAR 501 %0.47 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %95.33
0 %0 Detay
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %93.98
0 %0 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %80.85
0 %0 Detay
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %89.66
MEVLÜT KAYA 390 %0.82 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı