|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %72.50
|0
|%0
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %80.36
|0
|%0
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %92.54
|0
|%0
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %98.15
|0
|%0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %92.64
|0
|%0
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %81.64
|0
|%0
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %75.71
|0
|%0
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GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %98.10
|0
|%0
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İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %80.76
|YUSUF COŞAR
|501
|%0.47
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %95.33
|0
|%0
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ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %93.98
|0
|%0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %80.85
|0
|%0
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TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %89.66
|MEVLÜT KAYA
|390
|%0.82
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