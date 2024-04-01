|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %98.77
|HALİL TUNÇ
|714
|%4.38
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT SÜER
|113
|%0.68
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %98.18
|BAYRAM KOCADAYI
|161
|%1.54
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %97.36
|RECEP ÇAKIR
|750
|%0.61
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %97.97
|0
|%0
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %98.72
|YUNİS EKER
|2900
|%5.67
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %98.67
|0
|%0
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %97.24
|FERHAT GÜLTEKİN
|1751
|%7.46
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %96.31
|SONER KÜÇÜK
|1271
|%0.78
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %99.12
|YILMAZ AKKUŞ
|104
|%0.63
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSAN GÖRGÜN
|47
|%0.42
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REFAETTİN KARACA
|5047
|%34.37
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA ŞÜKÜR
|98
|%0.26
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TERME
Açılan Sandık Oranı %97.67
|FATİH ÖZEN
|289
|%0.65
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP ASLAN
|1618
|%3.08
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN SELVİ
|11
|%0.18
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