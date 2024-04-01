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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:45
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.41
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.21
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%1.95
Samsun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %98.77
HALİL TUNÇ 714 %4.38 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERHAT SÜER 113 %0.68 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %98.18
BAYRAM KOCADAYI 161 %1.54 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %97.36
RECEP ÇAKIR 750 %0.61 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %97.97
0 %0 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %98.72
YUNİS EKER 2900 %5.67 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %98.67
0 %0 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %97.24
FERHAT GÜLTEKİN 1751 %7.46 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %96.31
SONER KÜÇÜK 1271 %0.78 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %99.12
YILMAZ AKKUŞ 104 %0.63 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSAN GÖRGÜN 47 %0.42 Detay
SALIPAZARI Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
REFAETTİN KARACA 5047 %34.37 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA ŞÜKÜR 98 %0.26 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %97.67
FATİH ÖZEN 289 %0.65 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP ASLAN 1618 %3.08 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN SELVİ 11 %0.18 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı