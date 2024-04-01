|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %90.91
|ABDULGANİ TAZEOĞLU
|728
|%2.49
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %91.08
|MEHMET YAŞAR OKAY
|293
|%0.24
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %91.67
|EDİP TAZE
|114
|%0.21
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %90.12
|EMİNE ÇİĞDEM KURT
|588
|%3.50
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %94.41
|0
|%0
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %96.80
|FADIL KESKİN
|290
|%0.44
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %98.99
|0
|%0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %60.45
|MEHMET KARATAŞ
|4588
|%26.25
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %98.80
|MUZAFFER SEZGİN
|328
|%0.28
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %95.92
|0
|%0
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %83.33
|İBRAHİM PAÇ
|2682
|%41.17
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMMET KAYA
|362
|%1.51
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %91.52
|0
|%0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %95.32
|0
|%0
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %88.57
|0
|%0
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