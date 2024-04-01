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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.40
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.13
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%1.14
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %90.91
ABDULGANİ TAZEOĞLU 728 %2.49 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %91.08
MEHMET YAŞAR OKAY 293 %0.24 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %91.67
EDİP TAZE 114 %0.21 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %90.12
EMİNE ÇİĞDEM KURT 588 %3.50 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %94.41
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %96.80
FADIL KESKİN 290 %0.44 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %98.99
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %60.45
MEHMET KARATAŞ 4588 %26.25 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %98.80
MUZAFFER SEZGİN 328 %0.28 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %95.92
0 %0 Detay
KUMLU Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %83.33
İBRAHİM PAÇ 2682 %41.17 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMMET KAYA 362 %1.51 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %91.52
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %95.32
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %88.57
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı