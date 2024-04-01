|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS EMRE KACAR
|11
|%0.25
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BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN AVAN
|536
|%23.47
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KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAHYA UCAÇELİK
|751
|%16.51
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EMİN YILMAZ
|314
|%0.32
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SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GAMZE BEĞDEŞ
|34
|%0.21
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