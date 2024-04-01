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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:45
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.78
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.32 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.33
Kırıkkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS EMRE KACAR 11 %0.25 Detay
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN AVAN 536 %23.47 Detay
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAHYA UCAÇELİK 751 %16.51 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EMİN YILMAZ 314 %0.32 Detay
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
GAMZE BEĞDEŞ 34 %0.21 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı