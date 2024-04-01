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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:45
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.41
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.21
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 2
İL GENEL MECLİSİ
%3.22
Konya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EKREM TULUKCU 957 %25.18 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN MUTLU 144 %0.27 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF SADE 37 %0.38 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOZKIR Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZİF KARABULUT 6874 %45.27 Detay
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %93.45
FATİH ÖKSÜZ 3454 %9.24 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %85.42
0 %0 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.73
0 %0 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH KAYA 1645 %27.63 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECİP TAHA BAL 41 %0.53 Detay
HALKAPINAR Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET VARDAR 1528 %52.84 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %97.92
OSMAN YILMAZ 47 %0.47 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLYAS KILINÇ 188 %0.57 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULHAMİT KUTALMIŞ ÖZCAN 90 %0.29 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM MENEKŞE 3894 %2.28 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %99.45
KEVSER TOPAL 5108 %3.06 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %84.42
0 %0 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN ER 6812 %2.12 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN HÜSEYİN GÖKTAŞ 1533 %36.08 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH EMRE DEMİRHAN 3989 %33.58 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı