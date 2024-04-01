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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:45
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.41
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.21
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.38
Rize Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİM METİN 609 %21.38 Detay
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN YILDIRIM 1427 %40.54 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %64.29
0 %0 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SALARHA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUNCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı