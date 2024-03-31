|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ENEZ
Açılan Sandık Oranı %50.00
|SAMET SİRKECİ
|1
|%0.07
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HAVSA
Açılan Sandık Oranı %36.36
|HÜSEYİN TURAN
|1
|%0.05
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İPSALA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|GÜLLER EMİR
|3
|%0.08
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KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %87.25
|HÜSEYİN CİHANGİR TUĞSAVUL
|36
|%0.11
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LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %50.00
|ŞAHİN YILMAZ
|0
|%0
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MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %87.50
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %77.89
|NAİL GÜN
|61
|%0.08
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SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %71.43
|0
|%0
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UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %83.33
|KADİR ERGEN
|22
|%0.11
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
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KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
|%0
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