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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:05
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.34
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 15
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%70.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.12
Edirne Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %50.00
SAMET SİRKECİ 1 %0.07 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %36.36
HÜSEYİN TURAN 1 %0.05 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %66.67
GÜLLER EMİR 3 %0.08 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %87.25
HÜSEYİN CİHANGİR TUĞSAVUL 36 %0.11 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %50.00
ŞAHİN YILMAZ 0 %0 Detay
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %87.50
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %77.89
NAİL GÜN 61 %0.08 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %71.43
0 %0 Detay
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %83.33
KADİR ERGEN 22 %0.11 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı