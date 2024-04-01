60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.40
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.13
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.12
Kayseri Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %68.18
0 %0 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %95.29
FATMA ŞENYÜZ GÜNER 228 %1.44 Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İMDAT GÜVEN 12177 %30.30 Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %95.45
0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT BAĞLAMIŞ 85 %1.03 Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %98.73
0 %0 Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %95.30
YAHYA VAROL 6400 %3.22 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %90.59
ERCAN YOZGAT 6976 %2.56 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSİM BİNGÖL 134 %4.68 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %70.92
HAYRETTİN USLU 367 %3.66 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %96.08
ERDİNÇ AYDOĞDU 266 %2.87 Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖCAL ARSLANKAYA 70 %0.89 Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN TAŞPINAR 1973 %2.38 Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı