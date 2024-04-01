|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %68.18
|0
|%0
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %95.29
|FATMA ŞENYÜZ GÜNER
|228
|%1.44
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İMDAT GÜVEN
|12177
|%30.30
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %95.45
|0
|%0
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT BAĞLAMIŞ
|85
|%1.03
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %98.73
|0
|%0
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %95.30
|YAHYA VAROL
|6400
|%3.22
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %90.59
|ERCAN YOZGAT
|6976
|%2.56
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSİM BİNGÖL
|134
|%4.68
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %70.92
|HAYRETTİN USLU
|367
|%3.66
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %96.08
|ERDİNÇ AYDOĞDU
|266
|%2.87
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖCAL ARSLANKAYA
|70
|%0.89
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN TAŞPINAR
|1973
|%2.38
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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