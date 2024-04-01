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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:45
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.78
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.39
Trabzon Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN SERBEST 870 %1.21 Detay
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM AYDIN 751 %2.89 Detay
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT YILMAZ 81 %0.41 Detay
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SAVAŞ DÜNDAR 2128 %22.76 Detay
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ARDUÇ 472 %18.60 Detay
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRULLAH BAYKUŞ 52 %0.57 Detay
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEBAHATTİN İMAMOĞLU 648 %20.24 Detay
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TANER GÜR 150 %0.82 Detay
OF
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ SELVİTOP 481 %5.54 Detay
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET TOPRAK 67 %0.45 Detay
TONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR GÜNNAR 38 %0.41 Detay
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUZAFFER HALİSÇELİK 125 %0.74 Detay
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÜÇÜNCÜ 106 %0.40 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı