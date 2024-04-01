|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN SERBEST
|870
|%1.21
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ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM AYDIN
|751
|%2.89
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ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT YILMAZ
|81
|%0.41
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BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SAVAŞ DÜNDAR
|2128
|%22.76
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DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ARDUÇ
|472
|%18.60
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DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRULLAH BAYKUŞ
|52
|%0.57
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HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEBAHATTİN İMAMOĞLU
|648
|%20.24
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MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TANER GÜR
|150
|%0.82
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OF
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATİ SELVİTOP
|481
|%5.54
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SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET TOPRAK
|67
|%0.45
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TONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR GÜNNAR
|38
|%0.41
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VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUZAFFER HALİSÇELİK
|125
|%0.74
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YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÜÇÜNCÜ
|106
|%0.40
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