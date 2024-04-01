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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.40
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.13
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 2
İL GENEL MECLİSİ
%5.27
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %87.13
ÜNAL KILINÇ 327 %3.27 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %99.22
0 %0 Detay
İSPİR Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.18
OSMAN ÇAKIR 3821 %41.47 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %94.34
0 %0 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TEMEL DAŞ 1875 %27.04 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %99.20
NAZİM KOŞAR 1016 %6.04 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SIDDIK DEMİRCAN 1871 %42.17 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %99.74
0 %0 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %96.84
0 %0 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAHYA ÖZTÜRK 1092 %43.77 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %74.16
0 %0 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %71.59
0 %0 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %97.47
HASAN ALİ KAYABAŞI 2678 %27.07 Detay
UZUNDERE Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET HALİS ÖZSOY 2109 %43.50 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı