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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.40
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.13
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.56
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %94.30
RAMAZAN SUBAY 759 %2.24 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECDET SAĞLAM 4 %0.11 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %82.61
0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENES BERK CİN 378 %5.33 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %77.11
NURSEL FIRTINA 86 %0.69 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %95.59
0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %94.74
OĞUZHAN ONGUN 68 %0.61 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %78.98
MEHMET AKİF AS 78 %0.28 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %55.56
0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %67.95
TURGUT DEVECİOĞLU 4710 %34.77 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %68.85
ÖZKAN DÖNMEZ 316 %3.41 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %87.19
MUSTAFA UÇAN 1000 %0.58 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %79.74
RAMAZAN KARAHAN 1493 %0.97 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %59.09
0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %82.50
0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %89.68
HÜSEYİN AKYOL 115 %0.48 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı