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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:05
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.34
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 15
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%70.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.38
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %52.38
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %52.24
KEREM BALA 103 %0.11 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %29.82
MEHMET YILMAZ 180 %0.25 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %76.97
0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %73.36
0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %77.76
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %28.66
TAYLAN MAHMUT ÇORTA 31 %0.08 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %75.39
AHMET BOZAN 786 %0.43 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %86.20
MURAT MERT 216 %0.16 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %51.88
0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %71.45
MURAT ARDA 219 %0.21 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %83.27
0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %72.69
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %82.99
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %89.85
SELEN ÖZELKARA 18 %0.04 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %67.25
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %69.68
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %57.36
0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %51.37
KEMAL KAHVECİ 284 %0.23 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %48.17
EYÜP ERTAL 157 %0.17 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %58.64
FEDAİ KARAKOL 1033 %0.68 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %82.95
NAZMİ KEMALOĞLU 120 %0.10 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %33.07
ŞAKİR AYGÖL 76 %0.08 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %71.90
0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %74.53
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %60.61
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %60.68
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %81.66
ADEM KARSLI 3681 %1.08 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %54.84
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %48.97
ZÜBEYİR SELMAN IŞIK 100 %0.10 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %93.13
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %47.40
RAMİZ AKSU 80 %0.16 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %48.99
0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %72.70
MEHMET ÇON 18793 %14.57 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %67.64
0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %74.26
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %56.40
0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %66.55
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %81.39
SEBAHİTTİNCAN ŞENEL 266 %0.24 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı