|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %52.38
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %52.24
|KEREM BALA
|103
|%0.11
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %29.82
|MEHMET YILMAZ
|180
|%0.25
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %76.97
|0
|%0
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|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %73.36
|0
|%0
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|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %77.76
|0
|%0
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|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %28.66
|TAYLAN MAHMUT ÇORTA
|31
|%0.08
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %75.39
|AHMET BOZAN
|786
|%0.43
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %86.20
|MURAT MERT
|216
|%0.16
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %51.88
|0
|%0
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %71.45
|MURAT ARDA
|219
|%0.21
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %83.27
|0
|%0
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %72.69
|0
|%0
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %82.99
|0
|%0
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %89.85
|SELEN ÖZELKARA
|18
|%0.04
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %67.25
|0
|%0
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %69.68
|0
|%0
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|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %57.36
|0
|%0
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %51.37
|KEMAL KAHVECİ
|284
|%0.23
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %48.17
|EYÜP ERTAL
|157
|%0.17
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %58.64
|FEDAİ KARAKOL
|1033
|%0.68
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %82.95
|NAZMİ KEMALOĞLU
|120
|%0.10
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %33.07
|ŞAKİR AYGÖL
|76
|%0.08
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %71.90
|0
|%0
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|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %74.53
|0
|%0
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|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %60.61
|0
|%0
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|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %60.68
|0
|%0
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %81.66
|ADEM KARSLI
|3681
|%1.08
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|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %54.84
|0
|%0
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|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %48.97
|ZÜBEYİR SELMAN IŞIK
|100
|%0.10
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|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %93.13
|0
|%0
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %47.40
|RAMİZ AKSU
|80
|%0.16
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|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %48.99
|0
|%0
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|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %72.70
|MEHMET ÇON
|18793
|%14.57
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SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %67.64
|0
|%0
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %74.26
|0
|%0
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|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %56.40
|0
|%0
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %66.55
|0
|%0
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %81.39
|SEBAHİTTİNCAN ŞENEL
|266
|%0.24
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