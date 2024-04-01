|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE BARAK
|45
|%0.38
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA GEZER
|106
|%0.12
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPARSLAN NURİ ADIYAMAN
|894
|%0.43
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EŞEGÜL ÜNAL
|62
|%0.53
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURMUŞ TUGUT
|34
|%0.20
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KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KARAOĞLAN
|134
|%0.86
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KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN ALKAÇ
|19
|%0.12
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KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRDAL TOPAL
|19636
|%25.31
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POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİGEN ŞAHİN
|35
|%0.26
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SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN TEKDEMİR
|479
|%5.49
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR AŞIK
|3526
|%3.22
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SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS OĞUZ
|1869
|%0.49
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TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERAY BULDUK
|33
|%0.26
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YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA LENGER
|380
|%0.20
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