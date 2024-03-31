60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:05
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.21
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 11
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%23.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%44.72 2
İL GENEL MECLİSİ
%21.53
Sivas Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %9.09
0 %0 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET COŞGUN 0 %0 Detay
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %2.70
0 %0 Detay
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %37.93
0 %0 Detay
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %12.50
HÜSEYİN ALAGÖZ 68 %8.95 Detay
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %4.35
HALİL YILDIRIM 53 %21.54 Detay
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
MERKEZ Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %35.15
ADEM UZUN 25872 %44.72 Detay
ŞARKIŞLA Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %9.09
KASIM GÜLTEKİN 476 %55.03 Detay
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %41.03
SEDAT SEL 740 %21.90 Detay
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSA ÇELİK 0 %0 Detay
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %5.56
BAHATTİN AYDIN 6 %4.23 Detay
ZARA
Açılan Sandık Oranı %14.81
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA DEVRAN ÜNALAN 0 %0 Detay
SIZIR
Açılan Sandık Oranı %10.00
0 %0 Detay
YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı