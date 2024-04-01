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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:20
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.38
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%85.15
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 3
İL GENEL MECLİSİ
%1.78
Elazığ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOVANCILAR Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
VAHAP GÖK 3248 %27.69 Detay
MADEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %97.91
0 %0 Detay
PALU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %69.23
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %54.55
0 %0 Detay
BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
BÜKARDI Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %16.67
YUSUF ARARAT 42 %41.58 Detay
ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
0 %0 Detay
MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %71.43
0 %0 Detay
YAZIKONAK Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %8.70
HATİF ÇADIRCI 213 %43.83 Detay
YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %95.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı