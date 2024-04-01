|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %88.53
|0
|%0
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.21
|0
|%0
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %88.89
|0
|%0
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %89.69
|0
|%0
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYNUR AKKOYUN
|600
|%2.52
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %80.65
|0
|%0
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KULA
Açılan Sandık Oranı %84.72
|CENGİZ APAYDIN
|96
|%0.36
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %92.29
|UYSAL CURACI
|183
|%0.19
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.98
|0
|%0
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %99.35
|0
|%0
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %96.88
|0
|%0
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.81
|0
|%0
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %98.64
|RECEP KAYA
|5240
|%7.82
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %96.05
|ALAATTİN ORAL
|501
|%0.51
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %96.49
|0
|%0
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