|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %77.13
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %81.29
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %79.33
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %75.00
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %46.94
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %55.93
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %67.20
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %57.75
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %97.83
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %71.38
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.12
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KULP
Açılan Sandık Oranı %76.70
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %75.53
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %56.25
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SUR
Açılan Sandık Oranı %82.25
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %84.92
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