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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:45
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.78
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.23
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ TOKTİMUR 496 %1.03 Detay
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %89.20
MEHMET TARAKÇI 230 %0.64 Detay
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN ELÇİ 64 %0.25 Detay
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %96.59
KERİM YAŞLI 48 %0.12 Detay
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET TARHAN 387 %0.27 Detay
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OĞUZ HAN ÇETİNTAŞ 62 %0.31 Detay
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR ÖZSOY 442 %0.29 Detay
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %99.49
MEHMET ÖZYAVUZ 4467 %11.38 Detay
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %98.39
MAHMUT KILIK 40 %0.19 Detay
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ TUTLUOĞLU 823 %0.70 Detay
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZMİYE ÇAVCI 371 %0.33 Detay
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER YILDIRIM 73 %0.17 Detay
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL ÇAKMAZ 372 %0.43 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı