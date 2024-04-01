|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ TOKTİMUR
|496
|%1.03
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %89.20
|MEHMET TARAKÇI
|230
|%0.64
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN ELÇİ
|64
|%0.25
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %96.59
|KERİM YAŞLI
|48
|%0.12
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET TARHAN
|387
|%0.27
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OĞUZ HAN ÇETİNTAŞ
|62
|%0.31
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR ÖZSOY
|442
|%0.29
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %99.49
|MEHMET ÖZYAVUZ
|4467
|%11.38
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %98.39
|MAHMUT KILIK
|40
|%0.19
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ TUTLUOĞLU
|823
|%0.70
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZMİYE ÇAVCI
|371
|%0.33
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER YILDIRIM
|73
|%0.17
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL ÇAKMAZ
|372
|%0.43
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