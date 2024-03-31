|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %80.00
|TÜRKER ÖZBEK
|0
|%0
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ESKİL
Açılan Sandık Oranı %25.93
|SÜLEYMAN ALTAN
|13
|%0.46
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GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %16.67
|HATİCE ABUR
|2
|%0.48
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GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %33.33
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %61.54
|0
|%0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %10.20
|0
|%0
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SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %92.00
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %14.29
|HASAN ÖZKÖK
|0
|%0
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN BOZLAK
|0
|%0
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EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM AKKAŞ
|0
|%0
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GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZ İPKİN
|0
|%0
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HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %28.57
|İSA TEZGEL
|130
|%26.42
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IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %57.14
|0
|%0
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SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SELİME
Açılan Sandık Oranı %60.00
|ÖZGÜL AYDINLI
|7
|%0.94
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TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ESE ALTINKAYNAK
|0
|%0
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YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %75.00
|0
|%0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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