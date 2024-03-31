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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:20
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.22
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 12
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%26.83
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.31
Aksaray Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %80.00
TÜRKER ÖZBEK 0 %0 Detay
ESKİL
Açılan Sandık Oranı %25.93
SÜLEYMAN ALTAN 13 %0.46 Detay
GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %16.67
HATİCE ABUR 2 %0.48 Detay
GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %33.33
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %61.54
0 %0 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %10.20
0 %0 Detay
SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %92.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %14.29
HASAN ÖZKÖK 0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN BOZLAK 0 %0 Detay
EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM AKKAŞ 0 %0 Detay
GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ İPKİN 0 %0 Detay
HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %28.57
İSA TEZGEL 130 %26.42 Detay
IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SELİME
Açılan Sandık Oranı %60.00
ÖZGÜL AYDINLI 7 %0.94 Detay
TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
ESE ALTINKAYNAK 0 %0 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %75.00
0 %0 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı