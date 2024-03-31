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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:05
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.34
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 15
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%70.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.30
Kırklareli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %81.69
REMZİ ODABAŞI 14 %0.09 Detay
DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.00
FATİH KAYA 0 %0 Detay
KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLYAS ERGÜN 0 %0 Detay
LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %51.67
SEYFİ GÜLER 47 %0.12 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %81.00
GÜLFERE HASTÜRK 26 %0.06 Detay
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
NURAN ODABAŞI 0 %0 Detay
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜNEŞ SİLAHTAROĞLU 13 %0.18 Detay
VİZE
Açılan Sandık Oranı %70.27
ADİL DANIŞMAN 13 %0.19 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %20.00
SABRİYE ÖZ 0 %0 Detay
ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %57.14
ALİ YILDIZ 1 %0.11 Detay
BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
0 %0 Detay
BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %40.00
KÜBRA TUTUMLU 2 %0.21 Detay
ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA SARI 0 %0 Detay
EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİLİZ UÇAR 3 %0.14 Detay
İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEHRİ DEMİRGÖK 0 %0 Detay
İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
NECATİ ŞEKEROĞLU 0 %0 Detay
KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %0
CEMİLE TUNCAK 0 %0 Detay
KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
SONER DİŞDİŞ 0 %0 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
ERTAN UYSAL 0 %0 Detay
KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
SEDA KORKUSUZ 0 %0 Detay
ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
GÜRKAN OLUR 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı