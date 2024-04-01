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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 5
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.59 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.69
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İLÇE ADAY OY ORAN
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULSAMET ÖZDEN 26 %0.37 Detay
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA CENGİZ 152 %0.56 Detay
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN KESKİN 294 %0.59 Detay
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET NURİ TAŞDEMİR 6 %0.17 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DEDELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı