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Aysun Kayacı son hali görüntülendi! Bodrum'da mayolu görüntülenen Kayacı dondu kaldı!

Aysun Kayacı son hali görüntülendi! Bodrum'da mayolu görüntülenen Kayacı dondu kaldı!
05.08.2022 16:18

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Aysun Kayacı kızı Maya ile Bodrum'da! 10 yıldır ortalıkta yoktu mayosuyla yakalandı. Geçtiğimiz haziran ayında "Aysun Kayacı'nın son hali" olarak bambaşka bir ismin görüntüsü gündemde dolaşmış ve bir süre sonra gerçek ortaya çıkmıştı. Bu kez gerçek Aysun yüzünü gösterdi. Bir dönem podyumların gözde ismi olan ve 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen manken ve oyuncu Kayacı yıllar sonra Bodrum'da görüntülendi. 43 yaşındaki Aysun Kayacı'nın son halini görenler şaşkına dönerken bir sosyal medya kullanıcısından gelen, "O değildir ya burnu, göğüsleri her şeyi farklı..." yorumu herkesi ikiye böldü. Aysun Kayacı'nın son halini görenler tanımakta güçlük çekerken eski mankenin sürekli elini karnına götürmesi "hamile mi?" sorusunu akıllara getirdi.

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BIR zamanları podyumların gözde ismi olan ve 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Aysun Kayacı, yıllar sonra geldiği Bodrum tatilinde kızı ile birlikte görüntülendi. Eski manken, önceki gün Gündoğan'daki bir beachte kızı Maya ile birlikte deniz keyfi. Verdiği bir demeçle yıllarca gündemde kalan Aysun Kayacı'nın son halini görenler güzel modeli tanımakta güçlük çekti.



HAMİLE Mİ?
Aldığı kilolar ile dikkat çeken ünlü mankenin sürekli eline karnına götürmesi, hamilelik ihtimalini akıllara getirdi.

Kızı kano yaparken onu suda yüzerek takip eden Kayacı, denizden çıktığı sırada görüntülendiğini fark edince kısa süreli şok yaşadı.

Evren ABDULLAHOĞLU

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