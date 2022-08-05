Aysun Kayacı kızı Maya ile Bodrum'da! 10 yıldır ortalıkta yoktu mayosuyla yakalandı. Geçtiğimiz haziran ayında "Aysun Kayacı'nın son hali" olarak bambaşka bir ismin görüntüsü gündemde dolaşmış ve bir süre sonra gerçek ortaya çıkmıştı. Bu kez gerçek Aysun yüzünü gösterdi. Bir dönem podyumların gözde ismi olan ve 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen manken ve oyuncu Kayacı yıllar sonra Bodrum'da görüntülendi. 43 yaşındaki Aysun Kayacı'nın son halini görenler şaşkına dönerken bir sosyal medya kullanıcısından gelen, "O değildir ya burnu, göğüsleri her şeyi farklı..." yorumu herkesi ikiye böldü. Aysun Kayacı'nın son halini görenler tanımakta güçlük çekerken eski mankenin sürekli elini karnına götürmesi "hamile mi?" sorusunu akıllara getirdi.