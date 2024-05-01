Keşiflere devam | Karadeniz’de doğal gazdan sonra petrol kuyusu kazılacak! 3 il işaret edildi



Üretim kapasitesini artırmak için bir yüzer platform aldık ve Singapur'da yenileme çalışmaları sürüyor. Platformun yılbaşına kadar ülkemize gelmesini amaçlıyoruz ve devreye alınmasıyla üretim 10 milyon metreküp daha artırılacak. Fakat bize oradaki kapasite yetmiyor daha fazla gaz bulmamız ve yeni keşiflere imza atmamız gerekiyor.

Çünkü o bölgenin çok daha fazla bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Sakarya Gaz Sahası 10 bin km'lik bir alan ve bunun 2 bin 500 kilometrekaresinde tarama yaptık. Geri kalan 7 bin 500 kilometrekare alanda ne var diye bakıyoruz. Sondaja ihtiyacımız var. Yeni kuyu kazmak lazım.



Göktepe-1 kuyusunu kazdık. Burası yaklaşık Sakarya Gaz Sahası'nın 45 kilometre kuzeybatısında, Romanya ile olan münhasır ekonomik bölge sınırımıza yakın bir noktada.

O civarda şimdi mayıs ayında bir kuyu daha kazacağız. Sakarya Gaz Sahası'nın güneyinde karaya yakın bölgede, yani karadan 100 kilometre deniz uzaklığında petrol emareli olduğunu düşündüğümüz kuyuyu da haziran civarlarında kazmayı planlıyoruz.



Kuyumuzun ismini belirledik. Bir taraftan yeni keşifler gelebilir, bir taraftan da üretime devam ediyoruz. Sinop, Trabzon, Rize açıklarında da petrol aramak için belirlediğimiz lokasyonlar var, onlara hangi takvimde gidebiliriz ona çalışıyoruz.





KÖR KANDİL VE BEYTÜŞŞEBAP YENİ ROTA

Gabar'daki petrol üretimine ağırlık verdik. Yıl sonuna kadar günlük 100 bin varil üretimi görmek istiyoruz. Van, Hakkâri, Şırnak sınırında da çalışmalarımız var.



Van Çatak'ta Kör Kandil denilen alanda, Gabar'ın biraz kuzeybatısında Beytüşşebap'ta tespit ettiğimiz yeni kuyular var. Bunlarla alakalı da keşif kuyuları kazacağız.





4 MİLYAR METREKÜPLÜK ANLAŞMAYI KONUŞUYORUZ



Boru hatları ve LNG anlaşmalarımızda artık yüzde 70-80'ini uzun dönemli, geri kalan kısmını ise spot piyasadan temin edecek bir yapılanmaya gidiyoruz. Exxon ile konuşmamızda ABD ile bugüne kadar hep spot bazlı çalıştık. Yani ucuz LNG vardı, kışa girerken çıkarken gaz aldık.

Şimdi 5-10 yıllık sürede alacağımız LNG'yi kontrata bağlayabiliriz. Yaklaşık 4 milyar metreküplük çerçevede bir anlaşma konuşuyoruz, daha düşük çapta da olabilir. Rusya, Azerbaycan ve İran'la da görüşmelerimiz sürüyor.



DENİZ ÜSTÜNE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ



Saros Körfezi'nde ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Güneş ve rüzgârda yıllık 5 bin megavatlık bir kurulu güç hedefimiz var. Şu anda altyapı çalışmalarımızı yapıyoruz, denizlerimizdeki rüzgâr ölçümlerini yapıyoruz, ondan sonra da kendimize bir yol seçeceğiz. Bu dönemde inşallah böyle bir projenin temelini de atar, devreye girdiği günü de görürüz.



SOMALİ'YE SİSMİK GEMİ YOLLAYACAĞIZ

Somali'de bu sene deniz yetki alanında sismik araştırma yapmak istiyoruz. Orada petrol emareli olduğunu düşündüğümüz sahalar var. Uygunluğuna göre bir sismik gemimizi oraya göndereceğiz. Sismiğin sonucuna göre sondaj kararı gelebilir. Bugüne kadar Somali'de yapılmış bir şey değil, bizim açımızdan da önemli olacak.



Libya tarafında da hem karada hem de denizde ilgilendiğimiz sahalar var. Karada bir sahada anlaşma imzaları atılmak üzere, orada Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve İtalya var ortaklarımız arasında.

Saha belli ve son aşamaya gelmiş durumda, inşallah yakında anons edeceğiz. Denizde ilgilendiğimiz bir başka saha daha var, orada da görüşmelerimiz devam ediyor. Belki orada yine yanımıza uluslararası bir ortak alacağız.